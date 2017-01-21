Более 2,5 тыс. петербуржцев получили травмы из-за гололедицы с начала зимы. Об этом сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на службу скорой помощи.

По данным издания, в эту цифру не входят пострадавшие на обледеневших улицах пригородов Северной столицы - Красное село, Пушкин, Павловск, Колпино и еще нескольких районов.

«Подавляющее большинство пострадавших доставляют в стационары для уточнения диагноза и по необходимости - госпитализации», - цитирует издание заместителя главного врача Городской станции скорой помощи Леонида Ушакова.

По его словам, меньше всего в этом скользком сезоне травмируются жители Красносельского, Петроградского, Василеостровского и Кировского районов.

Что касается трагедий, связанных с падением сосулек на петербуржцев, то за нынешнюю зиму зарегистрировано девять случаев. Последняя сосулька свалилась на человека в середине декабря 2016 года.