Мединский назвал главное условие передачи Исаакия РПЦ

Министр культуры России Владимир Мединский назвал главное условие передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает "Интерфакс".

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"Ключевым, на мой взгляд, условием, о чем я с представителями Церкви говорил, является то, что после соответствующей полной передачи доступ граждан в Исаакиевский собор, причем включая и смотровые площадки и иные помещения собора, должен не только не уменьшиться, он должен увеличиться и облегчиться. Собор должен стать еще более доступным для граждан", - заявил Мединский.

Он подтвердил, что после передачи Исаакия РПЦ вход в собор будет бесплатным. "Естественно, в этом случае вход в собор будет бесплатным, как и во все храмы Церкви. Это только в Европе в некоторые соборы за деньги пускают", - подчеркнул министр.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что собор будет передан Русской православной церкви. Неравнодушие петербуржцы создали на сайте Change.org петицию против передачи собора РПЦ, на данный момент ее подписали почти 200 тыс. человек.

На Марсовом поле 28 января все-таки проведут митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ, несмотря не запрет Смольного. Протестную акцию устроят в формате гайд-парка. Более того, законность передачи Исаакия РПЦ рассмотрит Василеостровский районный суд.