  • 21 Январь 2017
USD 21.01.2017 59.6697 +0.3176
USD ММВБ 18:17 59.83200  
EUR 21.01.2017 63.7272 +0.5469
EUR ММВБ 18:17 63.8680  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Петербургские ученые помогут восстановить разрушенный ИГ амфитеатр в Пальмире

Автор:


© Фото: byappi.ru

Темы дня

Они стали единственным обладателем самой актуальной фиксации современного состояния Пальмиры.

Петербургские ученые помогут восстановить частично разрушенный боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) амфитеатр в Пальмире. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Институт истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

Днем ранее, 20 января, в сирийской Пальмире был снесен фасад амфитеатра, а также стоявший возле него Тетрапилон - комплекс сооружений с четырьмя портиками, являющийся одной из главных достопримечательностей города.

В связи с трагическим событием особое звучание приобретает работа над созданием ландшафтно-архитектурной модели древнего города, которую ведут ученые из Петербурга.

"В сентябре 2016 года петербургская экспедиция провела наземную фиксацию и аэрофотосъемку объектов древнего поселения. Такое полномасштабное исследование было предпринято впервые в истории этого памятника ЮНЕСКО. Археологи и топографы провели визуальный осмотр и аэрофотосъемку на площади 13 кв. км и на трех разных высотах с использованием беспилотного летательного аппарата", - цитирует агентство директора ИИМК РАН, руководителя экспедиции в Пальмиру Наталью Соловьеву.

Итогом этой работы стали более 20 тыс. снимков и трехмерная модель, с которой сняты геопривязанный ортофотоплан памятника и высотная модель. Пространственное разрешение фотоплана оказалось значительно выше, чем у существующих спутниковых снимков.

Таким образом, Россия оказалась на сегодняшний день единственным обладателем самой актуальной фиксации современного состояния Пальмиры. Это позволит планировать будущие восстановительные работы в городе-памятнике. Результаты работы могут быть переданы в дар Сирийской Арабской Республике.

Сейчас петербургские специалисты работают над созданием трехмерной ландшафтно-архитектурной модели древнего памятника. "3D-модель может быть использована реставраторами сразу после освобождения Пальмиры", - отметила Наталья Соловьева.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

    Оборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm