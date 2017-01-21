Петербургские ученые помогут восстановить разрушенный ИГ амфитеатр в Пальмире

Петербургские ученые помогут восстановить частично разрушенный боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) амфитеатр в Пальмире. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Институт истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

Днем ранее, 20 января, в сирийской Пальмире был снесен фасад амфитеатра, а также стоявший возле него Тетрапилон - комплекс сооружений с четырьмя портиками, являющийся одной из главных достопримечательностей города.

В связи с трагическим событием особое звучание приобретает работа над созданием ландшафтно-архитектурной модели древнего города, которую ведут ученые из Петербурга.

"В сентябре 2016 года петербургская экспедиция провела наземную фиксацию и аэрофотосъемку объектов древнего поселения. Такое полномасштабное исследование было предпринято впервые в истории этого памятника ЮНЕСКО. Археологи и топографы провели визуальный осмотр и аэрофотосъемку на площади 13 кв. км и на трех разных высотах с использованием беспилотного летательного аппарата", - цитирует агентство директора ИИМК РАН, руководителя экспедиции в Пальмиру Наталью Соловьеву.

Итогом этой работы стали более 20 тыс. снимков и трехмерная модель, с которой сняты геопривязанный ортофотоплан памятника и высотная модель. Пространственное разрешение фотоплана оказалось значительно выше, чем у существующих спутниковых снимков.

Таким образом, Россия оказалась на сегодняшний день единственным обладателем самой актуальной фиксации современного состояния Пальмиры. Это позволит планировать будущие восстановительные работы в городе-памятнике. Результаты работы могут быть переданы в дар Сирийской Арабской Республике.

Сейчас петербургские специалисты работают над созданием трехмерной ландшафтно-архитектурной модели древнего памятника. "3D-модель может быть использована реставраторами сразу после освобождения Пальмиры", - отметила Наталья Соловьева.