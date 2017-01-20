МЧС: В крещенские купели окунулись 80 тыс. петербуржцев

В крещенские купели окунулись 80 тыс. петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

"Всего во время празднования Крещения Господня в специально оборудованных купелях окунулись в воду 77 тыс. 399 человек", - говорится в сообщении ведомства.

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Спасатели отмечают, что крещенские купания в Северной столице прошли без серьезных происшествий.

Чтобы обеспечить их безопасность возле каждой иордани дежурили спасатели, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, медики и представители правоохранительных органов.

За купающимися следили более ста сотрудников МЧС, более десяти машин спецтехники, в том числе спасательные катера, и даже кинологи с собаками.

"Специально обученные четвероногие спасатели также призваны следить за безопасностью купающихся. По заверению профессиональных кинологов, собаки реагируют на экстренную ситуацию быстрее человека", - резюмировали в МЧС.

Фото: Instagram / @ramsanchezh, @anya_yaz, @serezha.maltsev, @aleksandr_laseev, @yelenakapizova, @kristina1395, @ola_alt_ola