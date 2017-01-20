Выходные в Петербурге начнутся с мороза и ураганного ветра. Об этом сообщил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

«Ветер принесет нам похолодание, потому что циклон не стоит, хоть и проходит очень далеко от Петербурга, севернее, но он проходит в тылу, и начнется понижение температуры, которое будет наблюдаться в течение всех выходных дней», - цитирует Колесова канал «Санкт-Петербург».

По его словам, в субботу температура воздуха опустится до восьми градусов ниже нуля. При этом будет сохраняться достаточно сильный западный ветер - до 15 метров в секунду.

В воскресенье после обеда синоптики прогнозируют небольшое повышение температуры до нуля. На выходных также ожидаются осадки в виде дождя и снега, на дорогах возможна гололедица.