Переход метро между "Невским проспектом" и "Гостиным двором" открыли после проверки. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Он был закрыт из-за бесхозной коробки с 21:05. "В 21:42 переход открыт. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении метро.

Во время проверки станции метро "Невский проспект" и "Гостиный двор" работали в штатном режиме.