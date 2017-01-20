Петербуржцы фотографируют загорающих около Петропавловской крепости

Сегодня, днем, 20 января, около Петропавловской крепости петербуржцы заметили несколько загорающих людей. Об этом сообщает Life78 со ссылкой на очевидцев.

Судя по всему, минусовая температура не помешала двум мужчинам радоваться редким в Петербурге солнечным лучам.

Фото: Life78

По данным Life78, прохожие не обращают внимания на загорающих и проходят мимо, даже не оглядываясь.

Многие городские СМИ пишут, что мужчины якобы открыли пляжный сезон в городе на Неве, однако он был открыт в текущем году аж 1 января, об этом свидетельствуют кадры в социальных сетях.

Пляж у Петропавловской крепости - один из старейших в городе, его открыли еще в 30-х годах. Каменные стены крепости защищают от северных ветров и задерживают солнечное тепло.

Загорающие 1 января 2017 года. Фото: vk.com/aooeo