Смольный требует от экс-генподрядчика "Зенит-арены" 11,4 млрд рублей

Смольный требует от экс-генподрядчика "Зенит-арены", компании "Трансстрой", 11,4 млрд рублей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу петербургского комитета по строительству Сергея Морозова.

"Власти Петербурга выставили претензии "Трансстрою" на 11,4 млрд рублей, в том числе на 3,6 млрд не освоенных остатков. Кроме того, среди претензий штрафы за срыв сроков, дефектовка и другое", - рассказал он.

По словам Морозова, банкам также направлены требования на возврат банковских гарантий, но суммы "существенно меньше".

Днем ранее, 19 января, стало известно, что адаптация "Зенит-арены" к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году, потребует еще полтора-два млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС), председатель оргкомитета ЧМ-2018 Виталий Мутко.

Контракт с "Трансстроем" был расторгнут Смольным в конце июля 2016 года. Обе стороны обменялись взаимными обвинениями и несколькими исками в суд. Новым генподрядчиком строительства стала компания "Метрострой".

В конце декабря стало известно, что комитет по строительству Петербурга продлил основной контракт с "Метростроем" до 31 марта 2017 года, так как подрядчик не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей.

При этом "Метрострой" уже официальной объявил об окончании строительства "Зенит-арены" - 26 декабря. Через три дня Ростехнадзор выдал стадиону заключение о соответствии, однако окончательные работы завершатся лишь к 1 мая.

"Зенит-арена" строится с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, а сейчас общая стоимость строительства стадиона превышает 42 млрд рублей. По неофициальным данным, речь идет даже о 48 млрд рублей.