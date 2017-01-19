Минкомсвязи договорилась с силовиками о смягчении «пакета Яровой»

Минкомсвязи России предложило силовым ведомствам в десять раз сократить объем информации, которую необходимо хранить по «пакету Яровой». Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на совещании, посвященном общественной инициативе об отмене закона.

«Уже на сегодня мы имеем договоренности и понимание того, что объем информации может быть сокращен в десять раз», - цитирует «Интерфакс» Волина.

По его мнению, сократить объем сохраняемых данных можно за счет исключения из них видеофайлов, потокового видео (IPTV), торрентов и другого контента. Он также предложил поэтапно расширять сроки хранения данных, «сначала 12 часов, потом неделю, потом месяц, два месяца и полгода».

Каким образом закреплены договоренности с силовыми ведомствами, Волин не уточнил. В предложенных правительством проектах нормативных актов никак не оговариваются ограничения по сбору данных.

Затраты операторов и провайдеров на исполнение положений «пакета Яровой» Волин оценил в 100 млрд рублей. Ранее сообщалось, что сами операторы говорили о нескольких триллионах рублей расходов.

Сегодня, 19 января, экспертная группа федерального уровня обсуждает петицию об отмене «пакета Яровой», которую подписали более 100 тыс. россиян. Волин предложил отклонить эту петицию.

После длительных обсуждений, правок законопроекта и даже громких скандалов, президент России Владимир Путин 7 июля 2016 года все же пописал «пакет Яровой». Он касается десятков российских законов, подробнее о том, чем он грозит российскому обществу, читайте в большом материале портала «Санкт-Петербург.ру».