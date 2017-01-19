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В Смольном создают рабочую группу по передаче Исаакия РПЦ

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© Фото: Руслан Шамуков / РИА «Новости»

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По итогу чиновники подготовят нормативно-правовой документ о передаче собора Церкви.

В Смольном создают рабочую группу по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом говорится в ответе вице-губернатора Михаила Мокрецова на письмо депутата Максима Резника.

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Парламентарий просил городских чиновников подтвердить их намерения о передаче храма в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Ответ опубликован на официальном сайте правительства Петербурга.

По данным Мокрецова, в ближайшее время в Смольном будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители исполнительных органов государственной власти, музейного сообщества, депутаты Законодательного собрания, представители Министерства культуры РФ и РПЦ.

Специалисты будут прорабатывать проект договора о сохранении музейных ценностей Исаакиевского собора. Также рабочая группа рассмотрит финансово-экономические аспекты передачи, дальнейшей эксплуатации и надлежащего содержания объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также планируется, что группой будут подготовлены предложения по оптимальной модели взаимодействия РПЦ с Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор» с целью «наиболее эффективного использования имеющегося опыта и знаний» научного персонала, экскурсоводов, реставраторов и других действующих сотрудников музея.

По итогу чиновники подготовят нормативно-правовой документ о передаче Петербургом Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ. Митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ проведут 28 января с 13 до 15 часов в формате гайд-парка.

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