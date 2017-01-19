Новый тоннель метро соединил "Беговую" и "Новокрестовскую"

Новый тоннель петербургского метро соединил "Беговую" и "Новокрестовскую" станции. Его со стороны "Беговой" пробил тоннелепроходческий щит "Надежда", пройдя более трех километров через валуны и под водной акваторией Большой Невки.

Таким образом компания "Метромтрой" завершила очередной этап строительства участка Невско-Василеостровской линии, которая возводится к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

"Три недели назад сдали в эксплуатацию стадион, сейчас на Крестовский остров пришло метро. Эти работы - прекрасный ответ скептикам, которые говорили, что не получится. Здесь применено огромное количество новых технических решений", - поздравил строителей губернатор Георгий Полтавченко.

Генеральный директор "Метростроя" Вадим Александров отметил, что символично, что "Надежда" дошла до "Новокрестовской" в день Крещения. "Без помощи Всевышнего невозможно было бы сделать все, что сделала "Надежда". Но за щитом, конечно, стоят люди", - сказал Вадим Александров. Также на презентации тоннеля ожидали главу РФС Виталия Мутко, однако он не приехал.

Ожидается, что сейчас все обслуживание последующей проходки будет перенесено со стартового котлована на Туристской улице непосредственно на площадку "Новокрестовской", а уже пройденная часть тоннеля будет полностью освобождена для обустройства путевого хозяйства.

Щит "Надежда", в свою очередь, отправится на плановый капитальный ремонт, который продлится месяц. Впереди строителям еще предстоит пройти еще около двух километров тоннеля, в том числе под акваторией Малой Невы.

Завершит щит свою работу в демонтажной камере, расположенной в 500 м от станции метро "Приморская", это должно случиться летом 2017 года. Две новые станции "зеленой" ветки планируют сдать к 28 февраля 2018 года.