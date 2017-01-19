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На Замшиной улице починили прорванную трубу с кипятком

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© Фото: teplosetspb.ru

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Горячей водой был затоплен участок от проспекта Мечникова до проспекта Маршала Блюхера.

На Замшиной улице починили прорванную трубу с кипятком. Об этом сообщили в пресс-службе «Теплосети Петербурга».

Коммунальная авария напротив дома номер 74 произошла днем ранее, 18 января, около полудня. Горячей водой был затоплен участок от проспекта Мечникова до проспекта Маршала Блюхера.

На место ЧП сразу же прибыли полицейские, которые не давали прохожим попасть в кипяток. Как выяснилось, дефект произошел на трубопроводе диаметром 500 мм.

«Специалисты «Теплосети Петербурга» в соответствии с графиком завершили ремонт. Обеспечение жителей горячей водой и отоплением осуществляется в штатном режиме», - говорится в сообщении компании.

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