Пол Маккартни пытается через суд вернуть права на 267 песен The Beatles

Британский музыкант Пол Маккартни пытается через суд вернуть свои права на 267 песен The Beatles. Они были написаны Маккартни в соавторстве с Джоном Ленноном с 1962 по 1971 годы. Об этом сообщает Reuters.

Иск в отношении музыкального подразделения корпорации Sony подан в федеральный суд в Нью-Йорке. Маккартни требует признать, что у него есть возможность вернуть себе права на композиции в соответствии с американским законодательством.

В иске указано, что в 2018 году у музыканта появятся законные основания вернуть права на песни себе. При этом Sony отказалась признать эти основания.

Права на песни, которые пытается вернуть себе Маккартни, были выкуплены в 1985 году поп-звездой Майклом Джексоном. После смерти Джексона в 2009 году наследники продали их Sony.

Ранее воспользоваться законодательством о возврате прав пыталась британская группа Duran Duran. В декабре 2016 года суд в Великобритании установил, что поскольку контракты группы были заключены по британскому праву, то американский закон о передаче прав не имеет силы. Как отмечает издание The Hollywood Reporter, именно поэтому Маккартни подал иск в американский суд.