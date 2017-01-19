Госдума отклонила законопроект реновации центра Петербурга

Государственная дума РФ отклонила законопроект реновации исторического центра Петербурга. В среду, 18 января, он был рассмотрен в первом чтении, решение опубликовано на сайте парламента.

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Депутаты и чиновники Северной столицы разрабатывали законопроект о капитальном ремонте и расселении аварийных домов два года, однако еще в мае 2016-го отрицательное заключение на него дало правительство РФ.

По мнению правительства, что часть предложений дублирует уже существующие нормы законов, а остальные – можно решить на уровне региона. Более того, в прошлом году Смольный признал, что программа реновации центра заморожена.

Законопроект «О некоторых вопросах сохранения и развития исторического центра Петербурга» начали разрабатывать после принятия Смольным программы реновации дореволюционных кварталов в 2012 году. Пилотными стали территории «Северная Коломна - Новая Голландия» и «Конюшенная».

В замену коммуникаций, ремонт набережных и домов на них Смольный планировал вложить 69 млрд бюджетных средств. Реновация всего центра оценивалась в 400 млрд рублей.

Законопроект предлагал дать жителям право самим заказывать обследование своих домов, предоставлял выбор владельцам аварийных квартир - получить компенсацию, альтернативную жилплощадь или переехать на время ремонта в маневренный фонд.

Кроме того, он позволял разработать для центра особые нормы по инсоляции комнат и планировке кварталов. Сегодняшние правила рассчитаны на современную застройку и зачастую не позволяют ввести в эксплуатацию капитально отремонтированные жилые дома.