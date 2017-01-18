В честь прорыва блокады Ленинграда пройдет акция «Свеча памяти»

В четверг, 19 января, в 15 часов около памятного знака «Дни блокады» на набережной реки Фонтанки, у спуска к воде, пройдет патриотическая акция «Свеча памяти».

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Акция посвящена 74-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, сообщается на официальном сайте Смольного.

В церемонии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, чиновники, воспитанники подростково-молодежных клубов Центрального района, курсанты Суворовского военного училища.

Жители блокадного Ленинграда поделятся воспоминаниями о годах, прожитых в осажденном городе, воспитанники подростково-молодежных клубов прочитают стихи. В память о погибших зажгут свечи, к подножию памятного знака возложат цветы.