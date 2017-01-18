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Картина дня: Исаакиевский собор, «Зенит» и Савченко

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© Фото: designartscience.org

Темы дня

Разрешил ли Смольный провести митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ, как «Зенит» сыграл с венгерским «Видеотоном», что предложила Надежда Савченко, чтобы вернуть Донбасс.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стал Исаакиевский собор - Смольный запретил проводить митинг против передачи Исаакия Русской православной церкви, который должен был пройти 28 января на Марсовом поле. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (17:15), канал «Piter tv» (17:45) и «Санкт-Петербург.ру» (17:55).

Заявка на митинг была подана в понедельник, 16 января, четырьмя депутатами петербургского Законодательного собрания. В итоге, комитет по законности и правопорядку отказал парламентариям из-за другой заявки на митинг в это же время, якобы поданной раньше.

На 28 января на Марсовом поле заявили акцию представители Национального освободительного движения (НОД) в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. Также планирует выйти на митинг «за РПЦ» компания ПАО «Городские Инновационные Технологии».

«От акции мы отказываться не собираемся, а воспользуемся возможностью провести мероприятие в режиме гайд парка, как это проходило в по мосту Кадырову и памяти Немцова. Отказать нам в этом случае не могут, максимум, чем мы рискуем, как организаторы, заплатить штраф за превышение численности», - рассказал депутат ЗакСа Максим Резник.

По его словам, гражданская акция будет носить название «Вставай на защиту Исаакия», уже завтра, 19 января, депутаты проинформируют о ней Смольный.

Второй по значимости темой дня стала игра «Зенита» с венгерским «Видеотоном», которая прошла сегодня днем, 18 января, в рамках тренировочного сбора в Дубае и завершилась со счетом 1:1. Первыми отличились соперники - уже на шестой минуте игры гол забил полузащитник Мате Паткаи. Однако сине-бело-голубые быстро отыгрались, на девятой минуте забил Александр Кокорин. В середине второго тайма «Видеотон» пробил пенальти, так как Хави Гарсия схватил в своей штрафной за футболку соперника, но Лунев отбил 11-метровый.

Третьей популярной темой, по мнению «Монитора», стало необычное предложение депутата Рады Надежды Савченко, ранее осужденной в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованной указом российского президента. По ее мнению, «сколько бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки» депутаты Рады, от Крыма «на определенное время» придется отказаться.

«Крым - это очередное Приднестровье. Чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, власти Украины оккупированным оставят Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь. Это не две недели и не два месяца, но это война», - заявила Савченко.

«Оптимальным вариантом» мирного решения вопроса Савченко считает договоренность по Крыму и Донбассу между Россией и Западом. По ее мнению, Украина в этих переговорах участвовать не будет, поскольку политически «несамостоятельна».
«Этот вопрос является абсолютно не дискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было», - прокомментировал слова Савченко пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что Москва сегодня предпринимает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в Донбассе. Песков подчеркнул, что Киеву нельзя «отказываться» от самопровозглашенных республик, пресс-секретарь российского президента напомнил, что украинские власти не платят жителям ДНР и ЛНР пенсии, не оказывают услуги в сфере здравоохранения и не выполняют социальные обязательства. «Это и является проблемой в том плане, что это никоим образом не способствует сохранению этих республик с Киевом, а наоборот», - резюмировал Песков.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Фонтанка.ру» «Деловой Петербурга» и «Закс.ру».

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