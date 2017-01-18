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В Петербурге суд оправдал йога, обвинявшегося по «пакету Яровой»

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Йог Дмитрий Угай
© Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Дмитрий Угай прочитал лекцию о духовной составляющей йоги на фестивале индийской культуры в лофт-проекте «Этажи».

Смольнинский районный суд оправдал йога Дмитрия Угая, обвинявшегося по «пакету Яровой». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В октябре 2016 года Угай прочитал лекцию о духовной составляющей йоги на фестивале индийской культуры в лофт-проекте «Этажи», а его обвинили в незаконной миссионерской деятельности.

Выступлениние Угая спустя сорок минут было прервано двумя полицейскими. Йога доставили в отдел, где составили протокол об административном правонарушении, - в его лекции разглядели призывы примкнуть к религиозному течению «вайшнавизм».

Сегодня, 18 января, суд допросил свидетелей: участкового Арсена Магомедова, задержавшего Угая, и Наиля Насибулина, который написал заявление в полицию с просьбой правоохранителей проверить соблюдение законов на фестивале.

«Ничего личного против Дмитрия не имею. Но, на мой взгляд, это плохо, когда под видом культурных мероприятий проводятся религиозные проповеди. Я просто не мог пройти мимо», - цитирует КП Насибулина, указав, что два года назад жена и сестра Наиля сбежали в секту.

Защита пояснила, что лекция Дмитрия носила академический, а не религиозный характер. За 40 минут своего выступления Угай даже ни разу не назвал ни одно из религиозных объединений.

Судья согласилась с доводами адвокатов и встала на сторону обвиняемого. «Производство прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения», - сказала судья Жанна Кустанович.

После длительных обсуждений, правок законопроекта и даже громких скандалов, президент России Владимир Путин 7 июля 2016 года все же пописал «пакет Яровой». Он касается десятков российских законов, подробнее о том, чем он грозит российскому обществу, читайте в большом материале портала «Санкт-Петербург.ру».

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