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Петербургский ЗакС ужесточил требования к стратегическим инвесторам

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© Фото: РИА «Новости»

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Такое решение было принято депутатами в первом чтении на сегодняшнем заседании.

Петербургское Законодательное собрание ужесточило требования к стратегическим инвесторам. Такое решение было принято депутатами в первом чтении на сегодняшнем заседании, 18 января.

Инициативой предлагается, что город будет определять приоритетные направления развития. Ранее любой инвестпроект от 15 млрд рублей мог быть признан стратегическим, после принятия инициативы такой статус будут давать только тем объектам, в которых он заинтересован.

Также в документе прописано, что город и инвестор будут подписывать соглашение, которое должно стать дополнительной гарантией полной реализации стратегических инвестиционных проектов. В документе, помимо этого, прописана обязательная поддержка отечественных производителей.

Во время обсуждения законопроекта депутат ЗакСа Оксана Дмитриева отметила, что сегодня статусом стратегического инвестора обладают наиболее скандальные проекты: Западный скоростной диаметр, Морской фасад, "Зенит-арена" и реконструкция Конюшенного ведомства, тогда как научных или культурных проектов в списке стратегических нет.

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