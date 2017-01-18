В банках РФ можно будет оформить паспорт и миграционные документы

В российских банках можно будет оформить паспорт и миграционные документы. Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов поручил МВД, Центробанку, Сбербанку и ВТБ проработать данный вопрос. Об этом сообщает РБК.

Банки, по замыслу вице-премьера, получат функции ФГУП «Паспортно-визовый сервис» - предприятия, подчиненного МВД, которое оформляет паспорта, заграничные паспорта, а также документы для иммигрантов.

В отличие от многофункциональных центров (МФЦ), ведомственное предприятие предлагает за дополнительную плату оформить документы в более короткие сроки. С 2009 года по всей стране открылось только 49 филиалов «Паспортно-визового сервиса».

Шувалов не указал, какие именно функции предприятия предложено передать банкам и будут ли эти услуги доступны во всех финансовых организациях. По мнению опрошенных РБК экспертов, основную выгоду такое решение несет для госбанков с развитой системой отделений. Сроки запуска новых услуг в банках также не обозначены.

В конце ноября 2016 года также было анонсировано еще одно подобное нововведение - в кассах РЖД можно будет купить билеты в кино и оплатить кредит. Проект сети МФЦ уже реализован в Нижегородской области.