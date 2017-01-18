Госстройнадзор проверит обрушение здания бывшей фабрики им. Крупской

Госстройнадзор Петербурга проведет проверку по факту обрушения здания бывшей фабрики Крупской на Социалистической улице, 21. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

На участке возводится гостиничный комплекс со встроенными помещениями и автостоянкой. Застройщику уже направлено распоряжение Госстройнадзора о проведении проверки.

"Разрешение на строительство на земельном участке, где сносится фабрика, было выдано 16 декабря прошлого года. Работы по сносу вошли в состав прошедшей экспертизу проектной документации", - говорится в сообщении Госстройнадзора.

Застройщик сообщает, что здоровью и безопасности людей на участке ничего не угрожает, сейчас предпринимаются необходимые меры по устранению последствий обрушения. Проверка будет проведена в течение ближайшей недели.

В данный момент участок бывшей кондитерской фабрики принадлежит ГК "Пионер", компания приобрела его за 500 млн рублей осенью 2015 года. Сейчас на участке находятся старые производственные корпуса общей площадью около 6 тыс. кв. метров.

Памятников среди них нет, так что девелоперу ничто не мешает расчистить территорию под новую застройку. По генплану, там можно возводить объекты производственного, транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры.