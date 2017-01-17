МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге

В Петербурге днем 19 января и ночью 20 января ожидается усиление западного ветра до 15 м/с. Об этом говорится в прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

Спасатели просят соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях: убрать вещи с балкона, а также плотно закрыть окна, двери и чердачные люки.

Кроме того, необходимо поставить автомобиль в гараж, а при его отсутствии припарковать машину подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

"Находясь на улице, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). Если при нахождении на улице электрический провод, оборвавшись, упал вблизи от вас - выходите из зоны поражения током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать поражения шаговым напряжением", - советуют в МЧС.

Из-за резкого усиления ветра во время Крещения будут ужесточены меры безопасности по допуску петербуржцев к купелям. "С девяти утра 18 января мы переходим в режим повышенной готовности. У купелей будут дежурить спасатели и медицинские работники, также предусмотрены места для переодевания и подогрева", - цитирует "Росбалт" начальника ГУ МЧС по Петербургу Алексея Аникина.

Главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов, в свою очередь, рассказал изданию, что в ближайшие дни в Северной столице будет часто меняться температура.

"После пары морозных дней к городу подойдет атмосферный фронт с теплым воздухом. То есть уже к полуночи 19 января температура будет нулевой, с повышением днем до 1-3 градусов. Возможен мокрый снег. Также 18-19 января ожидается усиление ветра. Ночью до 7-12 м/с, днем до 15 м/с с западного направления. В связи с этим произойдут и колебания уровня воды в Неве. А уже днем 20 января снова начинается похолодание, следующие дни будут более морозные, зимние", - отметил Колесов.

Несмотря на потепление, прокомментировали в МЧС, толщина льда на Неве является достаточной для проведения праздника. При этом количество охраняемых иорданей в городе увеличилось. Ранее МЧС отчитались о 24 официальных прорубях, теперь к ним добавилось еще две - в Павловском парке и Сестрорецке.