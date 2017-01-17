В отношение Петра Павленского возбуждено уголовное дело об избиении

В отношение художника-акциониста Петра Павленского возбуждено уголовное дело об избиении. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой источника в правоохранительных органах.

Днем ранее, 16 января, сообщалось, что Павленский покинул Россию и просит политическое убежище во Франции, вместе с ним его подруга и двое их детей. Его обвиняют в избиении одного из актеров "Театра.doc", а также в попытке изнасилования актрисы Анастасии Слониной, подробнее о случившемся можно прочесть здесь.

Позднее Следственный комитет России подтвердил проверку Павленского по делу об изнасиловании. Сейчас же стало известно также о деле об избиении актера.

"Еще 31 октября 2016 года было возбуждено уголовное дело о побоях по факту нанесения неизвестными из хулиганских побуждений телесных повреждений мужчине у дома 12 по Казенному переулку", - сказал собеседник агентства.

По его словам, фигурантом дела является художник Павленский. В пресс-службе ГУМВД по Москве факт возбуждения дела агентству подтвердили, но не уточнили имя фигуранта.

"Потерпевший за помощью обращался в медучреждение. Проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемых", - отметили в пресс-службе.

Несмотря на информацию источника РИА "Новости", "Медиазона" со ссылкой на адвоката художника Ольгу Динзе сообщает, что московская полиция отказалась возбудить уголовное дело об избиении.

"Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и насколько мне известно, оно не отменялось», - сказала она, добавив, что по заявлению актрисы об изнасиловании пока проводится проверка. "Как только будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению актрисы, и оно не будет отменено, у нас появятся повод и основания для инициирования возбуждения проверки уже против нее", - резюмировала адвокат.