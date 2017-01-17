ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию американцам из-за запрета на усыновление

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию американцам из-за запрета на усыновление. Об этом сообщает ИА "Народные новости".

Суд поддержал 45 американских заявителей, которые пожаловались на то, что им отказали в усыновлении, хотя они уже начали оформлять необходимые документы.

Американцы в своей жалобе указали, что они к моменту принятия закона успели познакомиться с сиротами и наладить с ними отношения, а значит закон, по их мнению, вмешался в частную жизнь семьи. Запрет на усыновление они посчитали дискриминацией по национальному признаку.

Суд поддержал эти заявления в части дискриминационной политики российских властей, поскольку начатые процедуры усыновления были прекращены.

По каждой из 22 жалоб присуждена компенсация в размере 3 тыс. долларов. Суд также обязал Россию покрыть издержки заявителей в размере 600 долларов.

Член Совета Федерации Елена Мизулина назвала решение ЕСПЧ вмешательством в дела России. "Решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева" - грубейшее вмешательство во внутренние дела России. Россия не присоединялась к Гаагской конвенции "О защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления" 1993 года, не ратифицировала ее. Во многом связано это было с тем, что традиционно отношение российского общества к усыновлению за рубеж было негативным. Это означает, что Россия не связана никакими обязательствами с другими странами относительно международного усыновления. Именно потому, что конвенция не ратифицирована, мы заключаем двусторонние договоры с другими странами о сотрудничестве в области международного усыновления. Наше суверенное право - заключать такие договоры и их денонсировать. Эти вопросы относятся к суверенной юрисдикции России", - сказала Мизулина.

С таким же мнением высказался глава "Справедливой России" Сергей Миронов. "Мы считаем, что такие попытки влезать в наше законодательство для нас неприемлемы. ЕСПЧ - это замечательно, но вы уже знаете несколько прецедентов, когда решения этого суда нашей юрисдикцией просто игнорировались. В данном случае, думаю, будет то же самое", - заявил Миронов.

В общественной палате РФ, в свою очередь, назвали решение ЕСПЧ политизированным. "Уверена, что это решение носит политический характер и в первую очередь, на мой взгляд, связано со сменой власти в США. По-другому сложно объяснить, почему дела так долго находились в суде, и решение по ним было принято именно накануне инаугурации Дональда Трампа. Думаю, что прежняя администрация Белого дома старается использовать все свои возможности для давления на Россию. Со своей стороны я считаю, что у Москвы есть все основания не исполнять это постановление", - отметила председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Закон о запрете на усыновление вступил в силу в России с 1 января 2013 года. Неофициальное название документ получил в память о Дмитрии Яковлеве - годовалом мальчике, который погиб в американской семье через три месяца после усыновления в 2008 году.

В июле 2013 года Россия расширила запрет на усыновление иностранцами. Теперь усыновлять российских детей запрещено гражданам тех государств, где легализованы однополые браки.