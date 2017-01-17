Украина изменит названия морских портов, «напоминающих об оккупации»

Украина изменит названия морских портов, железнодорожных станций и других объектов, «напоминающих об оккупации». Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, опубликовав соответствующие документы.

«Надеюсь, что руководство «Укрзализницы», морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины. Переименует порты Ильичевск и Южный с Октябрьском, региональные железные дороги (Южную, которая на севере; Юго-Западную, которая в центре) и многие другие», - написал Омелян.

Распоряжение о переименовании объектов, по его словам, необходимо выполнить до 29 апреля. «Границу между Украиной и Россией не следует рассматривать лишь как границу между двумя странами - ее следует рассматривать как границу между цивилизацией на западе и варварами на востоке», - отметил министр.

Закон об осуждении нацистского и коммунистического режимов, а также о запрете их символики был принят Верховной Радой Украины в апреле 2015 года. За его нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В частности, из-за закона о декоммунизации газета «Комсомольская правда в Украине» сменила название на «КП в Украине». Более того, «Советское шампанское» теперь носит название «Советовское шампанское». Также в рамках нового закона были переименованы несколько городов и поселков.