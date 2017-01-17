Прорванную трубу на улице Вавиловых отремонтировали

Лучшее в Петербурге

Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

Оборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.