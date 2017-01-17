На станции метро «Приморская» появился «космический» светильник. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

«В наклонном ходе станции «Приморская» началась опытная эксплуатация нового светодиодного торшера российского производства», - отметили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Главная цель исследования – выяснить, насколько более эффективны и экономичны данные светильники. Сейчас для освещения наклонного хода на большинстве станций петербургской подземки применяются торшеры типа ТЛ-2, один из недостатков которых – недостаточная освещенность на ступенях эскалаторов.

Специалистами Службы электроснабжения постоянно ведется поиск альтернативных решений, направленных на снижение травматизма с одновременным достижением необходимой освещенности.

В метрополитене даже разработана специальная программа «мониторинга светодиодного освещения наклонного хода», ее результаты станут известны до конца июня 2017 года, будет принято решение о новых светильниках в петербургской подземке.

Фото: metro.spb.ru