На время закрытия метро «Лесная» запустят временный автобусный маршрут

На время закрытия станции метро «Лесная» запустят временный автобусный маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

«Лесную» закроют на капитальный ремонт с 28 января 2017 года, он продлится 11 месяцев. На это время будет организован автобус №1 МА «Станция метро «Выборгская» - станция метро «Лесная».

Посадка/высадка в автобусы маршрута № 1МА у станции метро «Лесная» будет осуществляться на Кантемировской улице, на остановке у вестибюля станции метро. Посадка в автобусы временного маршрута № 1МА и маршрута № 60 у станции метро «Выборгская» будет проходить на улице Смолячкова, на остановке у вестибюля станции метро.

«В будние дни на линии будут работать семь автобусов с плановым интервалом 8-13 минут в «час пик», - уточнили в пресс-службе.

Также продлевается маршрут № К-240Б, который будет следовать по направлению «Станция метро «Выборгская» — проспект Просвещения» и обратно. В связи с закрытием «Лесной» продлевается трамвайный маршрут № 61, который будет следовать от Суздальского проспекта до станции метро «Выборгская» и в обратном направлении.

Повезут бывших пассажиров «Лесной» не только к «Выборгской», но и к станции метро «Петроградская». Для этого усиливается движение на автобусном маршруте №185 и троллейбусном - №31.

В конце 2016 года после капремонта открыли станцию метро «Елизаровская», он длился также 11 месяцев. Станция «зеленой» ветки метро стала доступна для пассажиров в 05:38 29 декабря, ее фотографии можно посмотреть здесь.