Вероятный соучастник Оганесяна оставлен в СИЗО до 9 мая

Вероятный соучастник бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна оставлен в СИЗО до 9 мая. Василий Сливкин проходит по общему с Оганесяном делу о хищении при строительстве «Зенит-арены».

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Сливкин возглавлял компанию «СтройЭлектроМонтаж-5», которая в начале 2015 года получила контракт на художественную подсветку и наружное освещение арены за 300 млн рублей. По версии следствия, из аванса, выданного на закупку светильников, было потрачено менее трети.

Гендиректора компании в мае 2016 года под конвоем доставили из Москвы в Петербург, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Изначально суд отправил заслуженного бизнесмена под домашний арест, но впоследствии изменил меру пресечения на стражу.

Вечером 16 января в Смольнинский суд Сливкин был доставлен как вероятный соучастник Марата Оганесяна. Их дела сперва расследовались автономно друг от друга, однако позже СК решил их объединить. Общее уголовное дело продлено до 9 мая, срок ареста Оганесяна также продлен до этой даты.

Марат Оганесян был задержан в ходе расследования уголовного дела о хищении 50 млн рублей при строительстве «Зенит-арены». Узнать подробнее о деле Оганесяна, а также о том, за что его не любили и застройщики, и градозащитники и как ситуацию прокомментировали политики, можно в материале «Санкт-Петербург.ру».