  • 17 Январь 2017
USD 17.01.2017 59.6067 +0.2367
USD ММВБ 09:17 59.80770  
EUR 17.01.2017 63.2308 +0.1086
EUR ММВБ 09:17 63.3770  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Вероятный соучастник Оганесяна оставлен в СИЗО до 9 мая

Автор:

Темы дня

Сливкин проходит по общему с Оганесяном делу о хищении при строительстве «Зенит-арены».

Вероятный соучастник бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна оставлен в СИЗО до 9 мая. Василий Сливкин проходит по общему с Оганесяном делу о хищении при строительстве «Зенит-арены».

Читайте также:

«Взяточник» года: топ-10 громких коррупционных скандалов 2016

Сливкин возглавлял компанию «СтройЭлектроМонтаж-5», которая в начале 2015 года получила контракт на художественную подсветку и наружное освещение арены за 300 млн рублей. По версии следствия, из аванса, выданного на закупку светильников, было потрачено менее трети.

Гендиректора компании в мае 2016 года под конвоем доставили из Москвы в Петербург, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Изначально суд отправил заслуженного бизнесмена под домашний арест, но впоследствии изменил меру пресечения на стражу.

Вечером 16 января в Смольнинский суд Сливкин был доставлен как вероятный соучастник Марата Оганесяна. Их дела сперва расследовались автономно друг от друга, однако позже СК решил их объединить. Общее уголовное дело продлено до 9 мая, срок ареста Оганесяна также продлен до этой даты.

Марат Оганесян был задержан в ходе расследования уголовного дела о хищении 50 млн рублей при строительстве «Зенит-арены». Узнать подробнее о деле Оганесяна, а также о том, за что его не любили и застройщики, и градозащитники и как ситуацию прокомментировали политики, можно в материале «Санкт-Петербург.ру».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

    Оборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm