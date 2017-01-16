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Ученые доказали смертельную опасность вейпинга

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© Фото: vova-borodach.livejournal.com

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В научном эксперименте были использованы 36 подопытных крыс.

Электронные сигареты, или вейпы, смертельно опасны для легких человека. К таком выводу пришла группа ученых Медицинской академии Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского, сообщает ИА "Народные новости".

Научный эксперимент был проведен на лабораторных крысах. "На основании полученных результатов можно констатировать, что ингаляция аэрозоля безникотиновой жидкости для электронных сигарет оказала крайне негативное влияние на легкие крыс", - отметил молодоой ученый, выпускник академии Дмитрии Рубанов.

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Всего в эксперименте были использованы 36 подопытных крыс, при чем их выводили из эксперимента постепенно, группами из шести особей на седьмые, 30-е и 60-е сутки. "Животных усыпляли, доставали легкие и сравнивали с легкими крыс из контрольной группы, которые жили без парения", - рассказал Рубанов.

По его словам, у крыс, которых ученые "пристрастили" к вейпам, "обнаружились воспаления в бронхах, жидкость в легких и отек межальвеольных перегородок". "При этом на седьмые сутки у крыс опытной группы обнаружилась дыхательная недостаточность. По сравнению с контрольной группой показатели были хуже на 34%. На 60-й день эксперимента результат ухудшился на 39%", - уточнил Рубанов.

Заместитель директора по научной работе Медицинской академии КФУ Анатолий Кубышкин отметил, что, как показывают исследования, "табачный дым содержит огромное количество токсикантов помимо никотина: свободные радикалы, различные агрессивные вещества, которые при длительном применении приводят к разрушению структуры легких".

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