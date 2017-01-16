Половину российских поездов обеспечат Wi-Fi до конца 2017 года

До конца 2017 года почти половину российских пассажирских поездов планируют оснастить беспроводным доступом к интернету и мультимедийному контенту. Об этом сообщает газета «Известия».

Как рассказали в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочерняя» организация РЖД), по России курсирует около 500 поездов дальнего следования в сутки.

В половине из этих составов установят серверы, которые обеспечат доступ к локальной сети. Подключившись к ней, пассажир попадет на специальный сайт, где сможет посмотреть фильмы, послушать музыку, заказать еду из вагона-ресторана и так далее.

Весь контент загрузят на сервер поезда, поэтому путешественники будут получать информацию на высокой скорости.

Доступ к контенту, а также выход в интернет будут платным. Как рассказал Владимир Горгадзе, представитель компании «Туту.ТВ», являющейся одной из участников этого проекта, услуга обойдется пассажиру в 100-200 рублей в сутки.

«Цена будет зависеть от продолжительности поездки. Будет тариф на 12 часов, 24 часа, несколько суток», - пояснил он, добавив, что для доступа в интернет будут использоваться спутники, а также сети 3G и 4G. Кроме того, будет применена технология, используемая для обеспечения Wi-Fi в столичном метро - по пути следования поездов установят станции связи.

В ноябре 2016 года представитель РЖД рассказывал, что к 2019 году беспроводным интернетом обеспечат все железнодорожные вокзалы, а к 2020 году - все поезда дальнего следования.