Картина дня: Павленский, Крещение и грифоны

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стало сообщение о том, что художник-акционист Петр Павленский покинул Россию и просит политическое убежище во Франции. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Телеграф» (13:30), «Мой район» (13:40) и «Закс.ру» (13:55).

Убежище во Франции, по словам художника, также просят его соратница Оксана Шалыгина и их дети. Павленского обвиняют в избиении одного из актеров «Театра.doc», а также в попытке изнасилования актрисы Анастасии Слониной, подробнее о случившемся можно прочесть здесь.

Позднее Следственный комитет России подтвердил проверку художника. При этом, по неофициальным данным, следователи не нашли состава преступления, уголовное дело не возбуждено. Подписку о невыезде с Павленского в рамках проверки заявления о насильственных действиях сексуального характера не брали, он уехал по собственному желанию.

Второй по значимости темой дня стало Крещение. В четверг, 19 января, православные христиане отметят Крещение Господне, один из главных церковных праздников. Традиционно в этот день верующие будут нырять в проруби.

Несмотря на то, что в этот день обеспечивать безопасность верующих у купелей будут сотрудники МЧС, необходимо рассчитывать собственные силы. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, какие меры предосторожности есть при нырянии в ледяную воду, кому это категорически противопоказано и где в Петербурге и Ленинградской области можно окунуться в прорубь.

Третьей популярной темой, по мнению «Монитора», стали грифоны на Банковском мосту, которые сегодня впервые за 200 лет были демонтированы и отправлены на реставрацию, фотографии можно посмотреть здесь.

Вес каждой скульптуры достигает 1,6 тонны, поэтому для их демонтажа на набережную Грибоедова, рядом с домом 34, прибыл подъемный кран. За полтора часа скульптуры разобрали на пять частей и погрузили в машины.

В лапе одного из грифонов нашли клад, речь идет о советских, российских и иностранных металлических монетах, которые пролежали в лапе десятки лет. Судя по всему, внутрь скульптуры их бросали туристы через трещины и щели, образовавшиеся на теле грифона со временем.

Кроме того, внутри крылатого льва были найдены записки с желаниями и тайными посланиями. Историки не исключают, что при более внимательном изучении «письма из прошлого» могут подарить исследователям Петербурга несколько интересных историй и размещены в музеях.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Фонтанка.ру» «Деловой Петербурга» и «Закс.ру».