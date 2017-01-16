В Кировском районе после реконструкции открыли платную автостоянку. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

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Парковка расположена на проспекте Народного Ополчения напротив дома 179 и в данный момент уже доступна для размещения транспортных средств.

Для реконструкции автостоянки был заключен госконтракт с ООО «ШТРИХ-М СПб» на сумму 7,5 млн рублей. В итоге, на ней были установлены: система видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло, на котором в режиме реального времени отображается количество свободных мест на автостоянке.

На базе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Петербурга» по телефону 417-50-00 работает «горячая линия» по вопросам касательно правил пользования платными, перехватывающими и городскими парковками, способов оплаты парковки и оформления парковочных разрешений.