В шести районах Петербурга выявлены проблемы с уборкой снега. С проверкой 15 января выехали сотрудники жилищного комитета. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

Были проведены объезды территорий Василеостровского, Красносельского, Калининского, Кронштадтского, Московского и Петроградского районов, всего - по 81 адресу.

Фото: Instagram / @prostokvashka_mashka

Специалисты проверяли работу уборочной техники и дворников, а также санитарное состояние контейнерных площадок и техническое состояние водосточных труб.

С начала зимы в Северной столице выпало рекордное количество снега - свыше 140 см осадков. Это в три раза больше, чем за тот же период в прошлом году.

За прошедшую неделю из города было вывезено 63 тыс. кубометров метров снега, с начала зимнего сезона - почти 1,3 млн кубометров снега.

«Основные работы по вывозу снега с использованием погрузчиков и самосвалов ведутся в ночное время. Опасные скользкие участки на дорогах и тротуарах обрабатываются 10%-ной песко-соляной смесью», - говорится в сообщении Смольного.

Фото: Instagram / @natalia_krasnova_

В данный момент решено пустить технику уступом, чтобы очистить от снега магистрали и обеспечить бесперебойное движение транспорта. В то же время спецмашины убирают тротуары, на дорогах сформированы валы. «Задачи ближайшего времени – борьба со скользкостью на тротуарах и вывоз снега», - отметил председатель жилищного комитета Владимир Рублевский.

Петербуржцы могут обратиться на круглосуточные телефоны «зимней» горячей линии и дежурной службы комитета – 576-14-83, 314-60-13. За прошедшую неделю специалистами приняты около 200 звонков горожан.

На сайте комитета по благоустройству размещена интерактивная карта, на которой в режиме онлайн можно наблюдать, где в данный момент работает уборочная техника.

Фото: Instagram / @prostokvashka_mashka