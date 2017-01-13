Около Исаакия прошли одиночные пикеты против передачи собора РПЦ (ФОТО)

Около Исаакия прошли одиночные пикеты против передачи собора Русской православной церкви. Об этом сообщили в петербургском отделении "Коммунистов России".

Читать также:

РПЦ штурмует Исаакий: за и против передачи собора церкви

Активисты вышли к музею с плакатами сегодня днем, 13 января, на них было написано: "Требуем не допустить передачу Исаакиевского собора РПЦ" и "Нет Средневековью!"

Подобные пикеты также прошли сегодня в Москве около Министерства культуры РФ. Участники акции заявили, что "Исаакий - храм культуры и науки, а не культовое сооружение".

"Однако чиновники Министерства культуры постарались, при виде пикета, выходить через боковые выходы, что не могло скрыть их нервозность. Общественное возмущение намерением Смольного зашкаливает и в Минкульте это прекрасно понимают", - отметили в пресс-службе "Коммунистов России", добавив, что пикеты продолжатся завтра.

Еще одна акция протеста против передачи собора РПЦ пройдет сегодня в 18 часов прямо около Исаакиевского собора. Директор ГМП "Исаакиевский собор" Николай Буров объявил, что из-за акции музей будет закрыт сегодня на два часа раньше, в 16 часов.

Фото: петербургское отделение "Коммунистов России"

Фото: vk.com/komros77