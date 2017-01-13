Комитет по здравоохранению проверит Мариинскую больницу

Комитет по здравоохранению Смольного проверит Мариинскую больницу после публикации видео, на котором врач говорит истекавшему кровью мужчине, чтобы он "подождал". Об этом сообщает ИА "Народные новости" со ссылкой на свои источники.

"Будет проведена проверка качества оказания медицинской помощи в больнице. По итогам проверки уже вынесем решение", - цитирует агентство источника.

Инцидент произошел вечером 12 января. "Привезли знакомого в Мариинскую больницу с ножевым ранением. У знакомого была большая потеря крови, задета почка", - написал автор видеозаписи, добавив, что один из врачей, которого просили помочь раненому мужчине, сказал: "Ой, ждите".

У мужчины проникающее ранение в живот и ранение почки, сейчас он находится в реанимации. По данным ряда СМИ, сегодня днем его успешно прооперировали, его жизни ничего не угрожает, несмотря на тяжелое состояние.

На видео уже отреагировал главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов. По его версии, помощь пострадавшему мужчине была оказана вовремя. Тем не менее, в сообщении городского главка СК РФ говорится, что проводится доследственная проверка.

"В Петербурге 12 января в средствах массовой информации были размещены сведения о возможном неоказании медицинским персоналом Мариинской больницы помощи раненому ножом мужчине. По данному факту следственными органами СКР по Петербургу проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося", - отметили в СК.