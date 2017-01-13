Исаакиевский собор 13 января закроют раньше из-за акции протеста

Исаакиевский собор сегодня вечером, 13 января, закроют раньше из-за акции протеста. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора ГМП "Исаакиевский собор" Николая Бурова.

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"Я предложил сегодня закрыть музей в четыре часа дня, чтобы избежать стычек возле объекта культуры мирового значения. Я ни в каких действиях против власти не участвую. Я доверенное лицо президента, советник губернатора Полтавченко. Я попросил наш коллектив отмежеваться от протестных действий и делать одно: работать, работать, работать. Акции, которые намечаются сегодня, заставляют меня трепетать, волноваться", - отметил Буров.

Петербуржцы, выступающие против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, соберутся в пятницу возле музея, начало акции запланировано на 18 часов.

"Мы хотим собрать расширенный оргкомитет будущей кампании в защиту Исаакиевского собора. Для этого мы хотим посоветоваться с петербуржцами, продумать будущие публичные акции", - цитирует "Интерфакс" депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

Мероприятие пройдет в формате встречи с депутатами, которая не требует предварительного согласования, подчеркнул Вишневский. В акции примут участие представители "Яблока", "Справедливой России" и "Партии роста".

"Законодательство не запрещает приносить плакаты на встречу с депутатами. Запретов на использование звукоусиливающей аппаратуры тоже нет, но мы вряд ли будем ее использовать", - добавил Вишневский.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вечером 10 января заявил, что вопрос передачи собора в ведение РПЦ решен. При этом петербуржцы активно протестуют против передачи Исаакия РПЦ, уже начался сбор подписей против передачи собора.

Также вчера утром, 12 января, группа петербургских активистов запустила отдельный сайт за сохранение статуса Исаакиевского собора как музея-памятника и против его передачи в пользование РПЦ.

Петербургский Союз музейных работников сделал заявление, что расценивает передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви как ликвидацию музея.