  • 13 Январь 2017
USD 14.01.2017 59.3700 -0.1278
USD ММВБ 15:17 59.44740  
EUR 14.01.2017 63.1222 -0.1537
EUR ММВБ 15:17 63.3240  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Исаакиевский собор 13 января закроют раньше из-за акции протеста

Автор:


© Фото: Instagram / @madness_saintp

Темы дня

Мероприятие пройдет в формате встречи с депутатами, которая не требует предварительного согласования.

Исаакиевский собор сегодня вечером, 13 января, закроют раньше из-за акции протеста. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора ГМП "Исаакиевский собор" Николая Бурова.

Читать также:

РПЦ штурмует Исаакий: за и против передачи собора церкви

"Я предложил сегодня закрыть музей в четыре часа дня, чтобы избежать стычек возле объекта культуры мирового значения. Я ни в каких действиях против власти не участвую. Я доверенное лицо президента, советник губернатора Полтавченко. Я попросил наш коллектив отмежеваться от протестных действий и делать одно: работать, работать, работать. Акции, которые намечаются сегодня, заставляют меня трепетать, волноваться", - отметил Буров.

Петербуржцы, выступающие против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, соберутся в пятницу возле музея, начало акции запланировано на 18 часов.

"Мы хотим собрать расширенный оргкомитет будущей кампании в защиту Исаакиевского собора. Для этого мы хотим посоветоваться с петербуржцами, продумать будущие публичные акции", - цитирует "Интерфакс" депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

Мероприятие пройдет в формате встречи с депутатами, которая не требует предварительного согласования, подчеркнул Вишневский. В акции примут участие представители "Яблока", "Справедливой России" и "Партии роста".

"Законодательство не запрещает приносить плакаты на встречу с депутатами. Запретов на использование звукоусиливающей аппаратуры тоже нет, но мы вряд ли будем ее использовать", - добавил Вишневский.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вечером 10 января заявил, что вопрос передачи собора в ведение РПЦ решен. При этом петербуржцы активно протестуют против передачи Исаакия РПЦ, уже начался сбор подписей против передачи собора.

Также вчера утром, 12 января, группа петербургских активистов запустила отдельный сайт за сохранение статуса Исаакиевского собора как музея-памятника и против его передачи в пользование РПЦ.

Петербургский Союз музейных работников сделал заявление, что расценивает передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви как ликвидацию музея.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «От звезды до воды»: лучшие гадания на Святки

    «Санкт-Петербург.ру» отобрал самые правдивые гадания на судьбу и суженого.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

    Оборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm