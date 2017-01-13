В дома на Исполкомской улице вернулись тепло и горячая вода. Специалисты «Теплосети Петербурга» починили дефектную трубу.

«13 января с опережением нормативного срока завершился ремонт дефекта по адресу: Невский проспект, 170 (Исполкомская, 5)», - говорится в сообщении компании.

Трубу прорвало днем 12 января, из-за ЧП провалился асфальт. В результате инцидента никто не пострадал, однако движение транспорта было частично перекрыто из-за эвакуации автомобилей.

В десяти жилых домах и шести производственных зданиях отключали горячую воду, а отопление подавалось по пониженным параметрам.