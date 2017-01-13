В Петербурге 13 января днем ожидается снегопад и сильный ветер. Температура воздуха - около нуля градусов. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода, днем небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо повышаться", - говорится в сообщении ведомства.

Восход солнца будет в 09:49, закат - в 16:26. После заката на улице немного похолодает, а ветер немного стихнет - до 5 м/с, к десяти вечера снегопад прекратится.