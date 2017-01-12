Пожар в историческом здании оружейного завода в Сестрорецке потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Огонь в доме 2 на улице Воскова заметили около 16 часов. Спустя десять минут пожарные уже были на месте ЧП, еще через десять минут в связи со сложностью ранг пожара был повышен до 1-бис.

Для того, чтобы остановить распространения огня 90 спасателям понадобилось еще все те же десять минут. Полностью потушить огонь и провести проливку территорию удалось к 18:02.

По данным ведомства, в производственном здании горели межэтажные перекрытия между первым и вторым этажом на площади 50 кв. метров.

Сестрорецкий оружейный завод основан в 1719 году по указу Петра I для обеспечения русской армии холодным и огнестрельным оружием.

Спустя всего восемь лет завод прекращает выпуск оружия и становится в инструментальную фабрику, однако к выпуску оружия неоднократно возвращались в связи с военными действиями, которые вела Россия.

На территории завода в 2008 году планировали создать общественно-деловой и жилой комплекс «Петровский арсенал». Планировалось, что он будет сдан в 2012 году, но открылся комплекс лишь к 2014 году.