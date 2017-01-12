В петербургской подземке запустили еще один "красный" поезд. Это уже четвертый по счету "Юбилейный" состав, пуск современного поезда 15 ноября 2016 года приурочен к 61-му дню рождения метрополитена.

Поезд был изготовлен Октябрьским электровагоноремонтным заводом, который выиграл конкурс подземки на поставку 20 таких составов за 10,5 млрд рублей, последний поезд должен прибыть в 2020 году.

Для пассажиров в вагонах есть специальная площадка для инвалидных и детских колясок, а также 36 сидячих мест. В каждом вагоне установлена бегущая строка для информации о станции прибытия.

Кузов новых вагонов цельнометаллический с наружной обшивкой из нержавеющей стали. Состав позволяет снизить до 30% энергопотребление, а также плавно идет и тормозит.

"Красный" поезд уже успел прославиться постоянной поломкой дверей, которые начали ломаться в первый же день его работы. Ситуация повторялась также 22 ноября и 9 января, создавая на станциях толкучку. Двери ломаются из-за попытки пассажиров их держать.