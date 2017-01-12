Проект расширения завода «Полисан» признан стратегическим. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского комитета по инвестициям.

«Научно-технологическая фармацевтическая фирма «Полисан», которая займется строительством, соответственно признана стратегическим инвестором.

Модернизировать завод начали еще в 2014 году, завершить проект планируется в 2019 году. Общий объем инвестиций составит порядка 4,5 млрд рублей.

«Полисан» является разработчиком и производителем оригинальных отечественных лекарственных препаратов, не имеющих зарубежных аналогов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Также сегодня, 11 января, стало известно еще об одном инвестиционном проекте, который стал стратегическим. Речь идет об огромном океанариуме, который построят в Купчино в ближайшие пять лет за 15 млрд рублей.

Чем выгоден «стратегический» статус, какова судьба существующих стратегических объектов и какие новые стратобъекты одобрили в Смольном, читайте в материале «Санкт-Петербург.ру».