Активисты прочитали Конституцию РФ у стен Исаакия, стоя на коленях

Сегодня днем, 11 января, активисты прочитали Конституцию РФ у стен Исаакиевского собора, стоя при этом на коленях. Фотографии несогласованной акции стали появляться в социальных сетях.

Фото: Twitter / @merr1k

«Мы посчитали, что, несмотря на то, что передача собора осуществляется на основании федерального закона, и РПЦ давно ждет его в свою собственность, нас, как граждан, что-то коробит. У нас прописано, что церковь отделена от государства, но складывается ощущение, что это не так. Она получает земли, получает одобрения на крестные ходы», - цитирует «Росбалт» одного из организаторов акции Алексея Назарова.

По данным издания, чтение Конституции РФ прошло без задержаний. Судя по фотографиям, сотрудники полиции сами фотографировали акцию и снимали ее на видео. Действо продолжалось 30 минут.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вечером 10 января заявил, что вопрос передачи собора в ведение РПЦ решен. При этом петербуржцы активно протестуют против передачи Исаакия РПЦ, уже начался сбор подписей против передачи собора.

Более того, сегодня утром группа петербургских активистов запустила отдельный сайт за сохранение статуса Исаакиевского собора как музея-памятника и против его передачи в пользование РПЦ.

По данным комитета имущественных отношений, Смольный планирует передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование Русской православной церкви в ближайшие 25 месяцев.

Фото: Twitter / @merr1k