На Петербург обрушится сильный снегопад

На Петербург в ближайшие три дня обрушится сильный снегопад. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

"В городе снова стало серо и мрачно, но в ближайшие дни ждем снег. Завтра поменьше, в субботу побольше, так что можно готовить санки и ватрушки", - написал синоптик.

Согласно ежедневному прогнозу ГУ МЧС по Петербургу, завтра, в пятницу 13 января, ожидается облачная погода. "Ночью и утром снег, слабая метель, днем небольшой снег", - говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, будет дуть сильный южный и юго-западный ветер - 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от пяти до семи градусов мороза, днем градусник термометра опустится до нуля.

Спасатели также предупреждают о гололедице на дорогах. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо повышаться.