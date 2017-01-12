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Исаакиевский собор передадут РПЦ в ближайшие 25 месяцев

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© Фото: Instagram / @snezhka_03

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Даты уже зафиксированы в плане-графике передачи собора в безвозмездное пользование церкви.

Смольный планирует передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование Русской православной церкви в ближайшие 25 месяцев. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на комитет имущественных отношений.

По данным КИО, документ о передаче Исаакия будет подготовлен в скором времени. В течение 24 месяцев правительство Петербурга должно заключить с Церковью договор о передаче музейных коллекций - объектов, неотделимых от здания собора.

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Дадее документ пройдет утверждение Минкультуры. Еще месяц потребуется на подготовку распоряжения непосредственно о передаче здания. Даты уже зафиксированы в плане-графике передачи собора в пользование РПЦ.

Сегодня днем, 11 января, в петербургской епархии состоялась пресс-конференции, посвященная передаче Исаакия. На ней стало известно, что Смольный останется собственником здания собора, а потому все затраты на его содержание лягут на бюджет Петербурга. Сейчас Исаакиевский собор не только окупает сам себя, но и приносит прибыль в бюджет.

После передачи собора в ведение РПЦ вход в него сделают бесплатным, платными будут только экскурсии. При этом вход в собор будет ограничен, когда будут литургии в центральной части храма. Также в РПЦ обещают сохранить вход на столь любимую туристами колоннаду собора.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вечером 10 января заявил, что вопрос передачи собора в ведение РПЦ решен. При этом петербуржцы активно протестуют против передачи Исаакия РПЦ, уже начался сбор подписей против передачи собора.

Также сегодня утром группа петербургских активистов запустила отдельный сайт за сохранение статуса Исаакиевского собора как музея-памятника и против его передачи в пользование РПЦ.

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