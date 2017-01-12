В Купчино за пять лет построят огромный океанариум за 15 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского комитета по инвестициям.

Инвестиционный проект по строительству центра океанографии и морской биологии признан стратегическим, а компания ООО «Оптима», которая займется его строительством, стратегическим инвестором.

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По данным комитета, океанариум площадью более 15 тыс. кв. метров будет находится в торгово-развлекательном центре на проспекте Славы. Также в ТРК будет центр морской биологии площадью 9,2 тыс. кв. метров и зона экстремального спорта площадью более 10 тыс. кв. метров.

Согласно проекту, в океанариуме одновременно смогут находиться 750 человек, а пропускная способность площадки для экстремального спорта составит до 15 тыс. человек в сутки. Помимо этого, в комплексе появятся зона общественного питания, торговые залы и кинотеатр.

Изначально планировалось, что океанариум в Купчино на участке в 3,6 га напротив Пражской улицы будет построен уже к 2016 году. С инициативой о строительстве научно-развлекательного центра инвестор выступил еще в 2013 году.

В итоге, объект традиционно «увяз в согласованиях», а в 2016 году вдруг выяснилось, что компания хочет заменить научную часть, посвященную океанологии и морской биологии, на аквапарк и торговлю.

Чем выгоден «стратегический» статус, какова судьба существующих стратегических объектов и какие новые стратобъекты одобрили в Смольном, читайте в материале "Санкт-Петербург.ру».