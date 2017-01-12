При передаче Исаакия РПЦ затраты по содержанию собора лягут на Смольный как собственника здания. Об этом на пресс-конференции в епархии заявил Владимир Лейгода, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. Об этом сообщает корреспондент "Санкт-Петербург.ру".

По его словам, после передачи собора в ведение РПЦ платный вход в него действительно отменят, как и сообщалось раньше, платными будут только экскурсии. При этом вход в собор будет ограничен, когда будут литургии в центральной части храма. Как добавил епископ Тихон, сохранят и вход на столь любимую туристами колоннаду собора.

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Вице-губернатор Михаил Мокрецов добавил, что решение о том, чтобы оставить собор в собственности Петербурга, принято исходя из того, что в Исаакиевском соборе остаются музейные атрибуты и ценности, которые потребуют специальной охраны.

Он отметил, что с новым пользователем объекта будет заключен договор, в случае его неисполнения документ о передаче в пользование будет расторгнут.

Мокрецов также рассказал, что Исаакиевский собор передают в пользование на основании обращения к губернатору Георгию Полтавченко патриарха Кирилла. После чего был издан внутренний указ КИО - "дорожная карта" о передаче.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пробыл в Петербурге с 17 по 19 декабря. Спустя две недели, 30 января, появилась информация передаче собора РПЦ. В итоге, вечером 10 января Полтавченко подтвердил, что вопрос передачи собора в ведение РПЦ решен.

Уже к утру 11 января группа петербургских активистов запустила сайт за сохранение статуса Исаакиевского собора как музея-памятника и против его передачи в пользование РПЦ. Тем времнем, петербуржцы начали собирать подписи против передачи собора церкви.