Арбитражный суд подтвердил незаконность контракта ДТС на 330 млн рублей

Арбитражный суд СЗФО подтвердил незаконность контракта Дирекции транспортного строительства (подконтрольна комстрою) на 330 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского УФАС.

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Речь идет о контракте на консервацию Поклонногорского путепровода. УФАС пришло к выводу, что ДТС незаконно заключила без проведения торгов контракт с ЗАО «ПО «Возрождение». Цена контракта составила 329,8 млн рублей.

Согласно сайту госзакупок, 11 июля договор был расторгнут, подрядчик успел освоить 89 млн рублей. Заказчик пытался трижды оспорить решение УФАС, но неудачно. Бывший замглавы Дирекции Константин Арефьев в конце сентября 2016 года выплатил штраф в размере 50 тыс. рублей.

Возведение Поклонногорского путепровода началось еще в 2012 году, а обещают его закончить лишь к 2018 году. «Возрождение» должно было законсервировать недостроенную транспортную развязку в районе Поклонной горы в 2015 году.

Изначально генподрядчиком была компания «Мостоотряд № 19», однако в мае 2015 года она обанкротилась. После этого чиновники Дирекции заключили новый контракт – с «Возрождением». При этом, по материалам УФАС, между банкротством и заключением контракта прошло не менее трех месяцев.

«Этого срока было достаточно, чтобы провести торги и выбрать на их основе подрядчика для консервации объекта. Но ДТС решила конкурс не проводить, чем нарушила закон о контрактной системе», - говорится в материалах антимонопольной службы.