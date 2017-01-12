Петиция об отмене «пакета Яровой» собрала более 100 тыс. подписей

Петиция об отмене «пакета Яровой» на сайте «Российская общественная инициатива» собрала более 100 тыс. подписей. В связи с чем 19 января петиция будет рассмотрена экспертной группой под руководством главы «Открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом сообщают «Ведомости».

В петиции говорится, что поправки требуют больших вложений и могут привести «к банкротству многих интернет-компаний». В ней также отмечается, что закон противоречит российской Конституции.

В случае одобрения инициативы экспертной группой она будет направлена на рассмотрение в Государственную думу. Человек, близкий к одному из операторов, говорит, что он не надеется на полную отмену закона, но рассчитывает, что рекомендации экспертной группы смогут способствовать изменению каких-то его частей.

«Пакета Яровой» попал в топ-10 худших примеров протекционизма в 2016 году по версии Фонда информационных технологий и инноваций (ITIF). Подобные меры, говорится в докладе ITIF, наносят ущерб глобальной системе инноваций и мешают росту производительности.

После длительных обсуждений, правок законопроекта и даже громких скандалов, президент России Владимир Путин 7 июля 2016 года все же пописал «пакет Яровой». Он касается десятков российских законов, подробнее о том, чем он грозит российскому обществу, читайте в большом материале портала «Санкт-Петербург.ру».