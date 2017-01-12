Банковский мост закрыт из-за демонтажа грифонов

С 11 по 17 января 2017 года Банковский мост закрыт из-за подготовки к демонтажу грифонов. Также на это время ограничено движение по набережной канала Грибоедова около моста.

«Работы проводятся ООО «РМ «НАСЛЕДИЕ» в соответствии с согласованной КГИОП документацией и выданным разрешением», - говорится в сообщении комитета. О дате и времени демонтажа будет сообщено позже.

Ранее в комитете заявляли, что крылатых львов уберут с моста 21 декабря. Однако позднее специалисты решили продлить обследование скульптур, чтобы не испортить их при демонтаже.

По мнению экспертов, при демонтаже подъемным краном существует немалый риск повредить грифонов. Сейчас львов разберут, осмотрят и лишь тогда определиться с датой реставрации.

После демонтажа скульптур появится возможность исследовать и сам Банковский мост, который также нуждается в реставрации. Грифоны планируют вернуть на уже отреставрированный мост к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

По данным КГИОП, сейчас крылатые львы находятся в аварийном состоянии, раскрыты многие стыковочные швы. Консервационные работы, проведенные в 2008 году, лишь на время отложили необходимость комплексной реставрации памятников.