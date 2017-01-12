Станцию метро «Лесная» закроют на капремонт на 10 дней позже обещанного. Изначально шла речь о 16 января, позднее ремонт перенесли на два дня позже. Новая, окончательная, дата закрытия - 28 января 2017 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Работы продлятся 11 месяцев и будут производиться круглосуточно в три смены по восемь часов с возможностью выполнения работ в выходные и праздничные дни.

За это время будет выполнен капитальный ремонт наклонного хода, замена водоотводных зонтов и отделочные работы внутри вестибюля. Новые зонты позволят ликвидировать существующие течи и в дальнейшем облегчат доступ к возможным про­течкам, чтобы ремонт можно было проводить в оперативном режиме без закрытия станции.

Помимо этого, на станции заменят систему освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также построят дополнительный вход для маломобильных групп населения. В наземном вестибюле специалисты заменят облицовку стен и пола, смонтируют отдельную досмотровую зону.

На входе и выходе для инвалидов-колясочников установят само­открывающиеся двери. Здесь также появится дорожка для слабовидящих, ведущая от входной двери к первому турникету. Ремонт обойдется петербургскому метрополитену в 333 млн рублей.

В ближайшее время комитет по транспорту пообещал обнародовать схему изменения движения наземного транспорта на этот период. Будут усилены уже существующие маршруты автобусов и трамваев, а также добавится автобус, который будет курсировать между «Выборгской» и «Площадью Мужества» мимо закрытой «Лесной».

В конце 2016 года после капремонта открыли станцию метро «Елизаровская», он длился также 11 месяцев. Станция «зеленой» ветки метро стала доступна для пассажиров в 05:38 29 декабря, ее фотографии можно посмотреть здесь.